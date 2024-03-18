Vatan Partisi'nin İstanbul adayı İbrahim Okan Özkan kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluştu

Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, seçim temposunu artırdı. Şişli'de Mahalleler Birliği Buluşması'na katılan İbrahim Okan Özkan, kentsel dönüşüm mağduriyetinin son bulacağını vurguladı. Özkan, Birliğin taleplerini sıraladığı taahhütnameye de imza attı.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Yerel seçim için geri sayım sürerken adayların programları da yoğunlaştı. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Şişli'de Mahalleler Birliği Buluşması'na katıldı.

Kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların bir araya geldiği etkinlikte konuşan Özkan, anayasal haklara vurgu yaptı.

- Şimdi siz çok güzel bir başlık atmışsınız: "Bizimle misiniz? Değil misiniz?" diye. Sizle olmayan, halkla birlikte olmayan o belediye makamlarına da bir zahmet talip olmasınlar.
- Siz aslında anayasal hakkınızı istiyorsunuz. Siz yasalar uygulansın istiyorsunuz. Siz belediyeler rant kapısı olmasın, torpil kapısı olmasın, belediyeler gerçek anlamda halkın belediyeleri olsun istiyorsunuz.

Kentsel dönüşüm mağduriyetinin son bulacağını ifade eden Özkan, birliğin taleplerini sıraladığı taahhütnameye de imza attı.

VATAN PARTİSİ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Vatan Partisi adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Serhan Bolluk ve Konak İlçe Adayı Bülent Karagöz tarihi kemeraltı çarşısındaki esnafı ziyaret etti.

Kemeraltı’nda SGK kiracısı olan esnaflar Vatan Partisi'ne desteğini açıkladı.

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# İbrahim Okan Özkan # vatan partisi # istanbul # yerel seçimler
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