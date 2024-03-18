Vatan Partisi'nin İstanbul adayı İbrahim Okan Özkan kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluştu

Yerel seçim için geri sayım sürerken adayların programları da yoğunlaştı. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Şişli'de Mahalleler Birliği Buluşması'na katıldı.

Kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların bir araya geldiği etkinlikte konuşan Özkan, anayasal haklara vurgu yaptı.

- Şimdi siz çok güzel bir başlık atmışsınız: "Bizimle misiniz? Değil misiniz?" diye. Sizle olmayan, halkla birlikte olmayan o belediye makamlarına da bir zahmet talip olmasınlar.