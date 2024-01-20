Vatandaş DEM Parti'ye verilen Hazine yardımına tepkili! "Verilen para Mehmetçik'e kurşun olarak dönüyor"

Dem Parti parti bu seçimde Hazine'den toplam 658 milyon lira aktarılacak. Türk milleti ise karşı çıkıyor. Dem Parti'ye verilen paranın kurşun olarak Mehmetçik'e döndüğünü düşünüyor.

Editör: Sabri Kasapoğlu
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HDP ve DEM Parti açıktan PKK propagandası yapıyor. AK Parti izliyor, CHP seçim ittifakı yapıyor. Meclis'te PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyenlere ödül gibi bir de devletin kasasından 658 milyon lira seçim yardımı yapılıyor.

Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmadı, terör örgütünün uzantısı isim değiştirdi. DEM Parti olarak Meclis'e girdi. Denizli'de Ulusal Kanal'a konuşan yurttaşlar, Dem Parti'ye verilecek yardıma karşı çıktı.

Halk, DEM Parti'ye verilen paranın kurşun olarak Mehmetçik'e döndüğünü düşünüyor. Denizli halkı sırtını PKK'ya yaslayan partilerin kapatılmasını istiyor.

DEM Parti'nin PKK ile bağı olduğu için yardım almasını istemeyen vatandaşlar, hazineden hiçbir siyasal partiye seçim yardımı verilmemesini istiyor.

DEM Parti'ye seçim yardımı nöbet tutan aileleri kızdırdıDEM Parti'ye seçim yardımı nöbet tutan aileleri kızdırdıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Denizli # DEM Parti # hazine yardımı
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