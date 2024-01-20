Vatandaş DEM Parti'ye verilen Hazine yardımına tepkili! "Verilen para Mehmetçik'e kurşun olarak dönüyor"

HDP ve DEM Parti açıktan PKK propagandası yapıyor. AK Parti izliyor, CHP seçim ittifakı yapıyor. Meclis'te PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyenlere ödül gibi bir de devletin kasasından 658 milyon lira seçim yardımı yapılıyor.

Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmadı, terör örgütünün uzantısı isim değiştirdi. DEM Parti olarak Meclis'e girdi. Denizli'de Ulusal Kanal'a konuşan yurttaşlar, Dem Parti'ye verilecek yardıma karşı çıktı.

Halk, DEM Parti'ye verilen paranın kurşun olarak Mehmetçik'e döndüğünü düşünüyor. Denizli halkı sırtını PKK'ya yaslayan partilerin kapatılmasını istiyor.

DEM Parti'nin PKK ile bağı olduğu için yardım almasını istemeyen vatandaşlar, hazineden hiçbir siyasal partiye seçim yardımı verilmemesini istiyor.