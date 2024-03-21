Yaşar Güler'den PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı

Türkiye ve Irak, bölücü terörle birlikte mücadele edecek. Milli Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, Bağdat’ta yapılan güvenlik zirvesinde terörle mücadele konusunda önemli kararlar alındığını, Irak ile ortak harekât merkezi kurulacağını açıkladı.

- Bundan önce aralık ayında Ankara'da yaptığımız görüşmede bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu. Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu, bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak, ortak bir harekât merkezi kuracağız.

Bakan Yaşar Güler, terörle ortak mücadeleye Erbil yönetiminin de olumlu baktığını söyledi.

- Çok olumlu ama asıl bu çalışmalar sadece terör örgütünün yasaklanması değil, orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan Kalkınma Yolu diye bir proje var.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın, Iraklı yetkililer ile 14 Mart'ta Bağdat'ta yapılan güvenlik zirvesinde bir araya gelmişti. Zirvede, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alınmıştı.