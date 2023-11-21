Yayla Yolunda Mahsur Kalan Vatandaşlara Orman Ekipleri Yardım Etti

Bolu-Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde pazar günü 4 kişi yoğun kar yağışı sebebiyle yayla yolunda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlara orman ekipleri yardımcı oldu.

Yayla Yolunda Mahsur Kalan Vatandaşlara Orman Ekipleri Yardım Etti
Yayla Yolunda Mahsur Kalan Vatandaşlara Orman Ekipleri Yardım Etti

Bolu'da yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi orman ekiplerince kurtarıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde pazar günü etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 kişi yayla yolunda mahsur kaldı.

4 Kişi Yayla Yolunda Mahsur Kaldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıklı Yaylası ile Taşkesti arasındaki yol güzergahında mahsur kalanların ihbarı üzerine Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü personeli harekete geçti.

Greyder ve hizmet aracıyla bölgeye giden ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda yolda mahsur kalan otomobildeki 3 kişi ile bir kamyon şoförünü kurtardı.

Kurtarılan kişilerin, orman personeli tarafından Taşkesti beldesine ulaşmaları sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yayla yolu # bolu
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