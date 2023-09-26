Yenikapı Metrosu arızalandı! Vatandaşlar metrodan tahliye ediliyor

Yenikapı Hacıosman Metro hattında arıza meydana geldi. Enerji hatlarının kesilmesi nedeniyle Metro Vezneciler-Haliç arasında kaldı. Metroda mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemi yapıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metrosu Arızalandı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada seferlerin Taksim-Hacıosman durakları arasında gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.