Yenikapı Metrosu arızalandı! Vatandaşlar metrodan tahliye ediliyor
Yenikapı-Hacıosman metrosu, yaşanan arıza sonrası Vezneciler ve Haliç durakları arasında kaldı. Vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Arıza nedeniyle metro seferleri Taksim-Hacıosman durakları arasında yapılmaya başlandı.
Yenikapı Hacıosman Metro hattında arıza meydana geldi. Enerji hatlarının kesilmesi nedeniyle Metro Vezneciler-Haliç arasında kaldı. Metroda mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemi yapıldı.
Yenikapı-Hacıosman Metrosu Arızalandı
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada seferlerin Taksim-Hacıosman durakları arasında gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 26, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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