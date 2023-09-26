Yenikapı Metrosu arızalandı! Vatandaşlar metrodan tahliye ediliyor

Yenikapı-Hacıosman metrosu, yaşanan arıza sonrası Vezneciler ve Haliç durakları arasında kaldı. Vatandaşlar metrodan tahliye edildi. Arıza nedeniyle metro seferleri Taksim-Hacıosman durakları arasında yapılmaya başlandı.

Yenikapı Metrosu arızalandı! Vatandaşlar metrodan tahliye ediliyor
Editör: Uğur Çam
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Yenikapı Hacıosman Metro hattında arıza meydana geldi. Enerji hatlarının kesilmesi nedeniyle Metro Vezneciler-Haliç arasında kaldı. Metroda mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemi yapıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metrosu Arızalandı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada seferlerin Taksim-Hacıosman durakları arasında gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

Yenikapı Metrosu arızalandı! Vatandaşlar metrodan tahliye ediliyor - Resim : 1

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