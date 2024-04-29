Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de mi kutlanacak?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını duyurdu. Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

- Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edildi, tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi. Ancak bu yıl bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama başvurusunda bulundular. Kendilerine buna izin verilmeyeceği yazılı olarak bildirildi. Terör örgütleri de sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı ve çevresi güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırıyor.

İstanbul'da 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacak

1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum. İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergah ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Bazı işçi sendikaları da Taksim'e çağrıda bulunmaya devam etmişlerdir.

Terör örgütleri de 54 sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş güzergahları arasında değildir. Çünkü Taksim ve çevresi toplantı ve gösteri için uygun değildir. Araç yoğunluğunun çok olduğu bu bölge kişi haklarının korunması yönünde ciddi riskler barındırmaktadır. 1 Mayıs'ın huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek.