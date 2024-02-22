YSK'nin seçim takvimi işliyor! Yeni süreç 23 Şubat'ta başlıyor

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat Salı günü saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İtiraz dilekçelerinin süresi ise 23 Şubat'ta son bulacak.

Takvimin yeni süreci ise 23 Şubat'ta başlıyor. Belediye başkan adaylığına gösterilen kişiler partilerinden istifa etmesi durumunda yerine yeni adaylar belirlenecek.

Partiler sadece aday değişikliğini aday gösterilen kişilerin istifa etmesi halinde belirleyebilecek.

Siyasi partilerin belirlediği yeni adaylar ise 3 Mart'a kadar il ve ilçe seçim kurumlarına bildirilecek. Kesin aday listeleri de bildirimlerin ardından 3 Mart’ta açıklanacak.