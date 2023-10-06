YSP Milletvekili Sezai Temelli Hakkında Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara dair söylemleri nedeniyle PKK'nın siyasi kolu YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

YSP Milletvekili Sezai Temelli Hakkında Soruşturma
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 PKK'nın siyasi kolu YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- 28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 sayılı TCK'nin 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.
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