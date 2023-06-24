Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu'na tepki: "Sürdürseydiniz coşkunuzu..."

istanbul Barosu'nun LGBT etkinliğine tepkiler sürüyor. Avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu'nun etkinliğin afişini değiştirmesine tepki gösterdi. Küçük, "LGBT şemsiyeli, kutlamalı, şenlikli afişinizi neden değiştirdiniz? Sürdürseydiniz coşkunuzu" ifadelerini kullandı.

Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu'na tepki: "Sürdürseydiniz coşkunuzu..."
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İstanbul Barosu "Onur Haftası LGBTİ + Hakları Paneli" düzenledi. İstanbul Barosu'nun bu paneline Baro'ya kayıtlı avukatlardan sert tepki geldi. Bir basın açıklaması düzenleyen avukatlar, "LGBT propagandasına alet olan Baro yönetimi istemiyoruz" diye seslendi.

AFİŞTE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER

İstanbul Barosu, etkinlik için tasarlanan afişi değiştirdi. Önceki afişte renkli şemsiyeler ve mevi gökyüzünün olduğu bir görsel yer alıyordu. Değiştirilen afişte ise sadece mavi zemin üzerinde yazı şeklinde bir tasarım tercih edildi.

Zeynep Küçük'ten İstanbul Barosu'na tepki: "Sürdürseydiniz coşkunuzu..." - Resim : 1

ZEYNEP KÜÇÜK'TEN TEPKİ

İstanbul Barosu Avukatlarından ve Baro önünde yapılan eylemde avukatlar adına açıklamayı yapan Zeynep Küçük, Baro'nun afiş değişikliğine gitmesini sosyal medya hesabından eleştiren bir paylaşım yaptı. Küçük, "LGBT şemsiyeli, kutlamalı, şenlikli afişinizi neden değiştirdiniz? Sürdürseydiniz coşkunuzu" ifadelerini kullandı.

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