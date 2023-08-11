1 saatte sivilcenin kökünü kurutan İbn-i Sina karışımı! Sarımsağın karası beyazından daha faydalı

Hekimlerin piri olarak bilinen İbn-i Sina normal sarımsaktan 10 kat daha faydalı olan kara yani siyah sarımsaktan yapılan kür sayesinde sivilcelerin kökünü kurutmuştur. Şifa kitaplarında yer alan ve sivilcenin köküne kadar inen siyah sarımsak kürünü İbn-i Sina, özellikle yağlı ve karma ciltlere fayda sağlar.

Yağlı ciltlerde oluşan yüksek oranda dengesiz sebum cilt dibinde birikmeye neden olur. Bu da sivilceye yol açar. Sivilceye daha bir çok durum neden olur. Ancak yüzeysel sivilcenin kökünü kurutarak cildi daha parlak gösteren siyah sarımsak kürünü gelin beraber inceleyelim.

1 SAATTE SİVİLCENİN KÖKÜNÜ KURUTAN İBN-İ SİNA KARIŞIMI!

İbn-i Sina yüksek iltihaba sahip olan sivilcelerin içindeki enfeksiyonu kurutacak en güçlü besinin siyah sarımsak olduğunu söyler. Siyah sarımsak yüksek oranda antioksidan içerdiğinden iltihabı hızla kurutur.

3 diş siyah sarımsağı bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile havanda dövün. Akabinde içine bir kaç dala ısırgan otu koyun. Karışımı iyice dövdükten sonra cildinizi temizledikten sonra sivilcenin olduğu yere sürün.

Ancak tüm genel yüze çok az miktarda sürün. Aksi halde hızlı kurutur. Bu da sebuma zarar verir. Bu sivilcenin yoğunluğu olmayan yerlere fazla sürmeyin.

Karışım hem sivilceyi kurutur hem de gözenekleri küçülterek parlak canlı pürüzsüz bir cilt yapısı sağlar. Siyah sarımsak sadece sivilceye değil aynı zamanda birçok hastalığa fayda sağlar.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI