Kirpikleri saç kadar uzatan yağlar! Gece yatmadan bir damla sürerseniz...

Gözleri toz gibi dış zararlardan koruyan kirpikler, sağlıklı ve uzun olduğunda gözlerin ifadesini güçlendirip bakışlara derinlik katarak kişinin güzelliğini katlar. Ancak istenen uzun ve yoğun kirpiklere bakım yapmadan ulaşmak mümkün olmayabiliyor, peki, kirpiklerimizi güzelleştirip besleyecek bakımı hangi yağlarla yapabiliriz?

Badem Yağı: A, B ve E vitaminleri içeren badem yağı, kirpikleri besler ve sağlıklı büyümelerini teşvik eder. Gece kirpiklerinize badem yağı uygulayabilirsiniz.

Hint Yağı: Yağ asitleri bakımından zengin olan hint yağı, kirpikleri nemlendirir ve güçlendirir. Kirpiklerinize ve kaşlarınıza uygulayabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı: Doğal antibakteriyel özelliklere sahip hindistan cevizi yağı, kirpikleri güçlendirmek için kullanılabilir.



Zeytinyağı: Zeytinyağı da kirpik bakımı için etkili bir seçenektir. Saf ve kaliteli zeytinyağı kirpiklerinizi güçlendirebilir.

Lavanta Yağı: Lavanta yağı antibakteriyel özelliklere sahiptir. Maskaraya birkaç damla damlatarak kullanabilirsiniz.

Jojoba Yağı: Kirpiklerin büyümesini destekler ve inanılmaz hızlandırır, maskara fırçasıyla her gece kökten uca doğru uygulayabilirsiniz.