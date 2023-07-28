Bu sıcaklar saçlarınıza zarar veriyor! İşte yazın saçlarınızı korumak için yapmanız gerekenler!

Uzmanlar, yoğun güneşe maruz kalan saçların yıprandığını söylüyor. Peki yazın saçlarımızı nasıl sağlıklı kalmasını sağlayacağız? Bu soruya ve daha fazlasına Saç Sağlığı ve Saç Ekimi Kliniği yöneticisi Songül Alcı yanıt verdi. Alcı yazın saçları sağlıklı tutmanın en önemli kriterlerinden birinin güneş koruması olduğunu ifade etti. Songül Alcı, “Saçlarınızı doğrudan güneş ışınlarından koruyun. Bunun için şapka ya da fular kullanabilirsiniz. Saçlar için özel güneş koruma spreyleri de bulunmaktadır.” dedi.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN!

Saçı nemlendirmenin de saç sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Alcı, “Yaz aylarında saçlar kuruyabilir, bu yüzden nemlendirme büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle saçlarınıza düzenli olarak nemlendirici uygulamak önemlidir. Nemlendirici saç maskeleri veya saç kremi kullanabilirsiniz. Doğru şampuan ve saç kremi kullanımı da önemli bir diğer faktör. Saç tipinize uygun şampuan ve saç kremini kullanmanız önemlidir. Yazın saçlarınızı daha sık yıkayabilirsiniz, ama her seferinde saç derinizi kurutacak agresif şampuanlar yerine, daha doğal ve nazik şampuanlar tercih edin.” şeklinde konuştu.

DENİZDEN SONRA YIKAYIN

Songül Alcı, saçları korumanın yöntemlerini sıralamaya şu sözlerle devam etti.

“Klor ve tuzlu suya dikkat! Havuz veya deniz suyu saçlarınızı kurutabilir ve hasar verebilir. Bu yüzden yüzdükten sonra saçlarınızı tatlı suyla durulayın ve nemlendirin. Saçlarınızı sıkıca bağlamaktan kaçının. Çünkü sıkı atkuyruğu veya topuzlar saç köklerinize zarar verebilir. Bunun yerine, saçlarınızı gevşek bir şekilde bağlayın.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ, DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMAYIN

Alcı, "Saçlarını ısıya maruz bırakmayın. Saç kurutma makinesi, düzleştirici veya maşa gibi ısıtıcı araçları yaz aylarında mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın. Bu araçlar saçlarınızı kurutabilir ve hasar verebilir.” dedi.