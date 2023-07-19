Uzmanlar uyardı: Dünyanın en büyük acısı! Güneş yanığına iyi gelen doğal yöntemler

Güneş yanığı deri üzerindeki 3 tabakayı birden hasara uğratarak hücre dokusunu bozar. Kabuklanma ve deri soyulmasına neden olan güneş yanığı ciddi oranda ağrı yapar. Doğru müdahale edilmediğinde ise iz bırakır. Güneş yanığının acısı zamanla gitse bile izi kalıcıdır. Uzmanlar güneş yanığının kalıcı olmaması için bazı etkili doğal yöntemler olduğunun altını çiziyor. Sizler için alternatif tıpta en etkili güneş yanığına iyi gelen yöntemleri derledik.

İŞTE GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

Güneş yanığına ilk müdahale kompres şeklinde olması lazım. Buz gibi suda ıslatılmış havlu sayesinde yanığın acı hissi azaltılmaya çalışılır. Bununla beraber Güneş yanığının iz bırakma hissi soğuk tarafından bastırılır.

Bunun yanı sıra aloe vere jeli ve sarımsak karışımı tam bir antibiyotik krem etkisi sağlar. Bir kabın içine bir yemek kaşığı aoe vera jeli ve bir adet rendelenmiş sarımsak ekleyin. Yanığa buz kompressi uyguladıktan sonra yanığın olduğu kısma sürün.

Bunun yanı sıra kantaron yağı yanıklara birebir fayda sağlar. Güneş yanığının derecesi yüksekse tıbbı bir müdahale yapın. Ancak düşük dereceli yanıklara düzenli olarak sarı kantaron yağını buz uygulamasının ardından sürün. Bunu gün içinde yanık izi gidene kadar yapın.

Yoğurt tam bir ferahlatıcı ve onarıcı etkiye sahiptir. Cildin hasar almış yüzeyini onarmakla kalmaz yeni oluşan cildin daha parlak ve diri olmasını sağlar. Enfeksiyonu ve iltihaplanmayı önler.

Not: Bunun dışındaki her doğal yöntem güneş yanığını daha felaket hale getirme riski yüksek olduğundan uzmanlar önermez. Özellikle sirke, macun tarzı karışımlar kesinlikle yapmayınız.