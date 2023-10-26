Cilt Sarkmasına Etkin Çözüm! Bu Formülle Cilt Sarkmalarınızı Önleyin!
Cildiniz sarkık ve bu durumdan hiç hoşnut değilseniz bu yazı tam size göre! Cilt sarkmaları neden oluşur? Cilt sarkmalarına ne iyi gelir? Cilt sarkmalarına etkin çözüm yolları nelerdir?
Ciltte oluşan sarkmalar her bireyin belirli yaştan sonra karşılaşabileceği olumsuz durumlar arasındadır. Pek çok bireyin rahatsız olduğu ve yaşlılık göstergesi olan cilt sarkması, yaş fark etmeksizin kendini gösterebilir. Sarkmalar her ne kadar yaşa bağlı olarak meydana gelse de genç yaşlarda da ortaya çıkabilecek önemli bir sorun. Bunun altında yatan en temel sebep ise cildin bakımsız oluşudur. Bakımsız bir cilt erken yaşlanmaya ve vücutta oluşabilecek çeşitli cilt problemlerine neden olabilir.
Genel olarak 35 ila 40 yaşlarından sonra yaşlılık belirtileri açığa çıkar. Fakat cilt gerekli bakımı, vitamin ve mineralleri alamayınca erken yaşlanma ortaya çıkabilir. Tabii ki sadece cilt sarkmasında yaşlılığı öne süremeyiz, yaşlılıkla beraber cilt sarkmasına neden olan pek çok etken vardır.
Cilt Sarkmasını Etkileyen Faktörler
- Yaşlılık
- Cildin nem kaybına uğraması
- Sık şekilde kilo alıp verme
- Zararlı güneş ışınlarını aşırı derecede maruz kalma
- Düzensiz ve yanlış beslenme alışkanlıkları
- Çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri
- Cildin ihtiyacı olan düzenli bakımın yapılmaması
- Yeteri kadar su tüketmemek
- Doğru cilt temizliğinin yapılamaması
- Cildin uğradığı nem kaybı
- Çok fazla miktarda sigara ve alkol kullanımı
- Uykusuzluk ve yorgunluk
Cilt Sarkmasını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler
- Düzenli uyku ve dinlenme
- Gün içinde bol bol su tüketmek
- Sağlıklı ve dengeli beslenmek
- Her cilt tipine göre yapılması gereken düzenli cilt bakımı
- Cildin nem oranını koruyarak düzenli bir şekilde nemlendirmek
- Sigara ve alkol alışkanlığını azaltmak
- Yaz kış demeden güneş kremi kullanmak
Bu önlemler sadece cilt sarkması için değil aynı zamanda sağlıklı bir cilde sahip olmak içinde oldukça önemlidir.
Yüz Sarkmasını Önleyecek Kür
- İki adet yumurta akını bir yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın.
- Karışımınızı elinizle yüzünüze masaj yaparak uygulayın.
- Masajınızı aşağıdan yukarıya doğru yapın.
- Karışımı yaklaşık 30 dakika yüzünüzde bekletin ve daha sonra ılık suyla durulayın.
- Bu kürü haftada iki kere yapabilirsiniz.
- Böylece yüzünüzde sarkmalar meydana gelmeyecek, varsa bile azalacaktır.