İbn-i Sina'dan sivilcesiz cildin sırları! Yıllardır gözümüzün önündeki şifa

Sivilce problemi son yıllarda adeta baş belası haline geldi. Ancak İbn-i Sina yüzyıl önce sivilcenin kökünü kazıyan şifa kaynağının mısır püskülü olduğunu açıklamış. İbn-i Sina mısır püskülünün kaynatılmış suyunun sivilcenin kökünden bitirdiğini şifa kitaplarında yer verdi. Bilimsel olarak da mısır püskülünün faydaları kanıtlandı. Yıllardır gözümüzün önünde olan bu şifa kaynağı adeta her derde deva çıktı. Sizler için cilt bariyerini düzelten mısır püskülü hakkında merak edilenleri araştırdık.

SİVİLCENİN KÖKÜNÜ KAZIYAN ŞİFA: MISIR PÜSKÜLÜ

Mısır püsküllerinin içinde yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sayede iltihaplı ve enfeksiyonlu yüzeyleri temizler. Oluşmuş ya da oluşmakta olan bu yüzeyleri derinlemesine temizleyen mısır püsküllerinin suyunu sakın dökmeyin! Bunun yerine bu suyu tonik olarak kullanabilirsiniz.

Mısır püskülü toniğinden önce cildinizi derinlemesine temizleyin. Akabinde kaynattığınız mısır püskülü suyunu bir sprey kutusuna boşaltın. Sprey kutusunu yüzünüze doğru püskürtür. Sivilcelere direk müdahale etmeyin. Hasar ya da is kalabilir.

Bunun dışında mısır püskülü saç dibindeki egzama ve kepek sorunları içinde banyo sırasında kullanılabilir. Saç dibindeki sebum seviyesini kontrol ederek aşırı yağlanma ya da kurumanın önüne geçer. Bu sayede saç köklerini de güçlendirerek dökülmeyi de engeller. Parlak ve daha güçlü görünmesini sağlar.

Mısır püskülü suyu İbn-i Sina'nın tarifiyle; mısır püsküllerini ve koçanlarını yıkayıp kaynatın. Suyu süzüp kaldırın. Eski yıllarda yaraların mikrop kapmaması için bu suyla yıkanırmış. Bu yüzden mısır püskülü yüzyıllar boyunca kullanıldı. Ancak günümüzde kozmetik ürünler nedeniyle arka plana atıldı.