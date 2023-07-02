Korelilerde neden sivilce oluşmuyor? Her sabah tükettikleri besin

Kore bakımı son yıllarda en dikkat çeken konu oldu. Dizi ve filmlerin popülerliğiyle ilgi haline gelen Korelilerin bu kadar temiz ve diri cilde sahip olmalarının altında çıkan gerçeği sizler için araştırdık.

Dünyanın en düzenli beslenme ve uyku düzenine sahip olan Kore topluluğunun ciltlerindeki en büyük etken ise genetiksel durumdur. Ancak bununla beraber Korelilerin bakım rutini ve tükettikleri besinlerdir. Peki yüzlerinde hiç sivilce oluşmamasının nedeni nedir? Haberin detayı...

KORELİLERİN YÜZLERİNDE NEDEN SİVİLCE ÇIKMAZ?

Korelilerin yüzünde sivilce oluşmamasının en büyük nedeni yüzlerinde gözenek yok. Gözenek oluşmamasının en büyük diğer nedeni ise yağlı ürünler tüketmezler. Korelilerin tükettiği besinlerin çoğunluğu yüksek oranda antioksidan ve antibiyotik barındırır.

Örneğin; Koreliler her sabah Ginseng serumu içerler. Bu besinden yapılan serum içeriğinde yüksek oranda C vitamini barındırır. Bu da hem bağışıklığı hem sinir sistemini güçlendirerek Korelilerin gün içinde yorulmasını engeller.

Ayrıca sık sık yosun tüketirler. Yosun hem E vitamini hem de Omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Bu sayede de cildin hücresel dokularını korunur. Bu da gözenek oluşumunu engeller. Sık sık pirinç sirkeli su tüketir ve pirinç sirkesi ya da suyuyla yüzlerini saçlarını yıkarlar.

Kullandıkları kozmetik ürünlerin hepsi de doğal besinlerden elde edilir. O yüzden dünya çapında kozmetikte bir numara olan markalar Korelilere aittir. Her ne kadar pahalı olsa da kullanıldığında cilde zarar veren yan etkileri barındırmaz.

Güzellikteki en büyük etken ise uykudur. Koreliler de bu düzene oldukça dikkat ederler. Erken yatar erken kalkarlar. Uyku onlar için önemlidir. İş sürecinde de öğle vaktinde mutlaka bir saatlik molalarında 30 dakikalık bir uyku çekerler.