Güzellik uğruna o bene sakın dokunmayın! Ben koparmak kanseri tetikler mi?

Son zamanlarda estetik güzellik için bıçak altına yatan kişilerin kafasını karıştıran durumların başında cilt benleri gelir. Benler boyunca yüzde kalça kenarlarında hemen hemen her yerde oluşabilir. Rahatsız edici durumları ise et şeklinde ciltten sarkmaları ya da benin içinde tüy oluşur. Bunlar da estetik güzelliği bozar. Ancak uzmanlar bu benlere bilinçsizce müdahale edilmesini uygun bulmaz.

Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan benler melanosit hücrelerin aşırı birikimiyle oluşur. Melaninler hormon bozukluğu gen aktarımı ya da çok fazla mor ötesi ışığa maruz kalan kişilerde görülür. Yani ben oluşumu başlı başına sağlık sorunudur. Bu yüzden de dokunulmaması lazım.

BEN KOPARMAK KANSERE NEDEN OLUR MU?

Ben koparmak ya da bilinçsizce et benlerle oynamak kansere neden olur. Yapılan araştırmalarda uzman kontrolünde yapılmayan her ben müdahalesi melanin çoğalmasına neden olur.

Artan melaninler cilt kanserine yol açma ihtimali yüzde 80'dir. Direk bir alakası yoktur. Ancak dolaylı olarak bölgesel pigment bozulmasına neden olur. Pigmentler bozuldukça hücre dokusunda da bozulma meydana gelir.

Ciddi oranda iz bırakan bu durumu uzmanlar kontrolünde yapılan müdahalede ise sorun çıkmaz. Uzmanlar doğal yollarla ya da elle dokunulduğunda neyle karşı karışa olunacağını bilmez.

Et benlerini ya da benleri koparmak yerine ameliyat gibi kısa tedavi yöntemlerle bu sorundan kurtulabilirsiniz. Radyo frekansı, buharlaştırma ve enjekte gibi yöntemlerde mevcuttur.