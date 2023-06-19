Vampir gözaltı morluklarından kurtulun! Parlak ve canlı bakışların sırrı

Sıklıkla genetiksel olarak yaşanan gözaltı morlukları aynı zamanda bakımsızlık ve vitaminsizlikten de kaynaklı ortaya çıkar. Yüz güzelliğini bozan gözaltı morluklarından hızla kurtulmanın doğal yolları var. Günümüzde birçok insan tonlarca para vererek gözaltı morluklarından kurtulmaya çalışır.

Ancak bu vampir görünümden kurtulmak aslında oldukça masrafsız ve kolaydır. Evde vampir gibi gözaltı morluklarına sahip olanlar için derlediğimiz doğal yöntemler detayda...

GÖZALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

Poşet çay kompresi, gözaltı morluklarının en temel doğal yöntemidir. Çay içeriğinde bulunan kafein cilde doğrudan temas ettiğinde hasar almış hücreleri onarır. Orada bulunan cilt tonunu da eşitler.

Aleo vere ve salatalık gözaltı morluklarını yok etmek için etkili bir diğer yöntemdir. Gözaltında oluşan morlukları yok etmekle kalmaz aynı zamanda kırışma ve ince halkaları da tedavi eder. Bir yemek kaşığı aleo verayı salatalıkla beraber blendırdan geçirin gözaltına sürün. Yarım saat sonra yıkayın.

Limon karbonat karışımı cilt tonunu eşitlemede pigment iyileştirmede etkili olan karışımların başında gelir. Ancak ufak bir detay aslında çoğu alternatif tıpta eskide kalan limon karbonat karışımına uzmanlar bir çay kaşığı kahve de eklenmesini ister. Kahve gözaltındaki hücreleri harekete geçirir.

Hindistan cevizi sütü ve argan yağı karışımı cilt tonunu eşitler. Bunun yanı sıra kirpik ve kaşlarında sağlıkla uzamasını sağlar. Günlük bakım rutinine eklenen bu karışımlar gözaltı morluklarının oluşmasını bile engeller.