Vampir gözaltı morluklarından kurtulun! Parlak ve canlı bakışların sırrı

Hemen hemen herkesin en korkulu rüyası olan gözaltındaki koyu halkalar aynı vampir görünümüne neden olur. Bakışları ve yüz güzelliğini bozan gözaltı morluklarından kurtulmak ise çok kolay. Vampir gibi görünmek istemeyenler bu yöntemler sizin için. İşte gözaltı morluklarından kurtulma yolları...

Vampir gözaltı morluklarından kurtulun! Parlak ve canlı bakışların sırrı
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Sıklıkla genetiksel olarak yaşanan gözaltı morlukları aynı zamanda bakımsızlık ve vitaminsizlikten de kaynaklı ortaya çıkar. Yüz güzelliğini bozan gözaltı morluklarından hızla kurtulmanın doğal yolları var. Günümüzde birçok insan tonlarca para vererek gözaltı morluklarından kurtulmaya çalışır.

Ancak bu vampir görünümden kurtulmak aslında oldukça masrafsız ve kolaydır. Evde vampir gibi gözaltı morluklarına sahip olanlar için derlediğimiz doğal yöntemler detayda...

Gözaltı morlukları nasıl geçer

GÖZALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

Poşet çay kompresi, gözaltı morluklarının en temel doğal yöntemidir. Çay içeriğinde bulunan  kafein cilde doğrudan temas ettiğinde hasar almış hücreleri onarır. Orada bulunan cilt tonunu da eşitler. 

Gözaltı çay bakımı

Aleo vere ve salatalık gözaltı morluklarını yok etmek için etkili bir diğer yöntemdir. Gözaltında oluşan morlukları yok etmekle kalmaz aynı zamanda kırışma ve ince halkaları da tedavi eder. Bir yemek kaşığı aleo verayı salatalıkla beraber blendırdan geçirin gözaltına sürün. Yarım saat sonra yıkayın. 

Gözaltı morlukları aleo vere

Limon karbonat karışımı cilt tonunu eşitlemede pigment iyileştirmede etkili olan karışımların başında gelir. Ancak ufak bir detay aslında çoğu alternatif tıpta eskide kalan limon karbonat karışımına uzmanlar bir çay kaşığı kahve de eklenmesini ister. Kahve gözaltındaki hücreleri harekete geçirir. 

Gözaltı bakımı

Hindistan cevizi sütü ve argan yağı karışımı cilt tonunu eşitler. Bunun yanı sıra kirpik ve kaşlarında sağlıkla uzamasını sağlar. Günlük bakım rutinine eklenen bu karışımlar gözaltı morluklarının oluşmasını bile engeller. 

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