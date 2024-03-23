Ankara güne karla uyandı! Araçların üstü karla kaplandı...

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece yer yer kar etkili oldu. Kar yağışının etkisi ile bazı bölgelerde kar tutarken bir çok bölgede ise araçların üstü karla kaplandı...

Ankara güne karla uyandı! Araçların üstü karla kaplandı...
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Elmadağ'ın yanı sıra Çankaya'nın Oran ve Dikmen, Gölbaşı'nın İncek mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yollarda trafikte aksama yaşanmaması için belediye ekipleri çalışma yaptı, trafik ekipleri önlem aldı.

Meteoroloji yetkilileri, dün ve bu gece sıfırın altına düşen sıcaklığın bugünden itibaren yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji uyardı: kar yağışı ve sağanak... 23 Mart hava durumuMeteoroloji uyardı: kar yağışı ve sağanak... 23 Mart hava durumuHava Durumu
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