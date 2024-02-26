Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat 2024 hava durumu...
Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını arıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken Ege ve Akdeniz kıyılarının bir bölümünde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. İşte 26 Şubat 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
26 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu