Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

26 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.