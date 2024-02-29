Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat 2024 hava durumu...

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

29 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 23°C

Az bulutlu

Az bulutlu ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY 5°C, 18°C

Az bulutlu

Az bulutlu MERSİN 11°C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA 3°C, 16°C

Az bulutlu

Az bulutlu SİVAS 0°C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, 7°C

Az bulutlu

Az bulutlu KARS -12°C, 8°C

Az bulutlu

Az bulutlu MALATYA -1°C, 17°C

Az bulutlu

Az bulutlu VAN -9°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.