Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat 2024 hava durumu...
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
29 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
- ADANA 7°C, 23°C
Az bulutlu
- ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY 5°C, 18°C
Az bulutlu
- MERSİN 11°C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA 3°C, 16°C
Az bulutlu
- SİVAS 0°C, 13°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- BOLU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM -10°C, 7°C
Az bulutlu
- KARS -12°C, 8°C
Az bulutlu
- MALATYA -1°C, 17°C
Az bulutlu
- VAN -9°C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu ve açık