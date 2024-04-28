Eskişehir ve Afyon'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı yaptı. Eskişehir ve Afyon'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Saat 19:00'da başlayacak. Bakın sağanak kaç saat sürecek...

Eskişehir ve Afyon'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Eskişehir ve Afyon'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Eskişehir ve Afyon'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Sağanak yağış 19:00'da başlayıp iki saat boyunca devam edecek. Vatandaşların olumsuz koşullara karşı dikkat etmesi gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir ve Afyon hakkında yaptığı açıklama aşağıda yer alıyor.

ESKİŞEHİR VE AFYON'A SAĞANAK GELİYOR

ESKİŞEHİR VE AFYON'A SAĞANAK GELİYOR

"Meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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