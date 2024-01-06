İzmir, Sinop, Denizli, Uşak, Aydın ve Muğla için Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile valilikler, İzmir, Sinop, Denizli, Uşak, Aydın ve Muğla'da meydana gelecek meteorolojik olaylar hakkında, bu illerde yaşayan vatandaşlar için uyarı yaptı. Peki hangi şehirde ne tür bir hava olayı bekleniyor? İzmir, Sinop, Denizli, Uşak, Aydın ve Muğla için yapılan uyarılar, tarihleri ile beraber ayrıntıda verilmiştir. İşte merak edilen meteoroloji olayları...

İzmir, Sinop, Denizli, Uşak, Aydın ve Muğla'ya Dikkat

İzmir, Sinop, Denizli, Uşak, Aydın ve Muğla'da yaşayan insanları ilgilendiren haber, şehir şehir, sırasıyla bu şekildedir;

Meteoroloji, İzmir'de oluşacak fırtına için uyarıda bulundu. Açıklamada, İzmir'in genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın bu gece saatlerinde başlayıp, aynı gün saat 23.59'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Denizli'de bu gece saatlerinden itibaren bölgede güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muğla için yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, yarın (7 Ocak 2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Sinop Valiliği tarafından yapılan uyarıda, Orta Karadeniz’in önümüzdeki hafta, 08 Ocak Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen olan yağışlı sistem ile 09 Ocak Salı günü öğleden sonra batı bölgelerden başlayarak soğuk havanın etkisi altına girmesi beklendiği duyuruldu. 10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, bölgenin iç kesimlerinde kar kıyı kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Perşembe günü kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Uşak valiliği, soğuk hava ile yağışlar hakkında Uşak'ta yaşayan vatandaşlar için şu uyarılarda bulundu: