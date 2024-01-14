Kar yağışı bekleyen İstanbulluları ilgilendiren haber Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından geldi. Şen, Marmara Bölgesi ve İstanbul özelinde kar yağışı ihtimalinin bir süreliğine ortadan kalktığını belirtti. Orhan Şen, gelecek haftalar için bu durumun değişebileceğini ifade etti. İşte İstanbulluları üzen açıklamanın ayrıntıları...

Kar Bekleyen İstanbulluları Üzen Haber Geldi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kar yağışı bekleyen İstanbullular hakkında şu önemli açıklamalara yer verdi: