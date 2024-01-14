Kar Bekleyen İstanbulluları Üzen Haber!

Kar bekleyen İstanbullular dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. Meteoroloji uzmanı İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ne yazık kar yağışı ihtimali ortadan kalktı...

Kar Bekleyen İstanbulluları Üzen Haber!
Kar Bekleyen İstanbulluları Üzen Haber!
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Kar yağışı bekleyen İstanbulluları ilgilendiren haber Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından geldi. Şen, Marmara Bölgesi ve İstanbul özelinde kar yağışı ihtimalinin bir süreliğine ortadan kalktığını belirtti. Orhan Şen, gelecek haftalar için bu durumun değişebileceğini ifade etti. İşte İstanbulluları üzen açıklamanın ayrıntıları...

Kar Bekleyen İstanbulluları Üzen Haber Geldi

Kar Bekleyen İstanbulları Üzen Haber

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kar yağışı bekleyen İstanbullular hakkında şu önemli açıklamalara yer verdi:

Marmara ve İstanbulda Kar olasılığı ortadan kalktı. Gelecek haftalarda bu olasılık olmayacak değildir. Bugün İstanbul son günlerin en soğuk günü İstanbul 4 C. Pazartesi 6-7 derece sıcaklık yükselecek. Salı günü gelecek yağmur kuvvetli görülüyor.
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# kar # istanbul
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