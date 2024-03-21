Meteoroloji uyardı: Kar yağışı ve sağanak yağış bekleniyor! 21 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sıcaklıkların bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar Osmaniye il geneli ile Adana'nın güney ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ve Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Cuma (22.03.2024) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, Kırklareli çevrelerinin öğle saatlerinden sonra, bölgenin doğusunun ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu gece saatlerinde kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu gece saatlerinde kar yağışlı DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu akdeniz, Antalya'nın güney ve doğu kıyıları ile ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya hariç) bölgenin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu SİVAS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARABÜK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleri sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek ve iç kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, bölgenin batısında ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, (1200 metre üzeri) yükseklerinde ve doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun (1200 metre üzeri) yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.