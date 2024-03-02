Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 2 Mart 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, başta Ege bölgesi olmak üzere Marmara, İç Anadolu'nun bir bölümü ile Akdeniz bölgesinin bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte 2 Mart 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2 MART 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu
- KARS °C, 9°C
Az bulutlu
- MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı