Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 2 Mart 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 MART 2024 HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

Az bulutlu KARS °C, 9°C

Az bulutlu

Az bulutlu MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.