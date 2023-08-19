Türkiye'de hafta sonu hava nasıl olacak? İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos 2023 hava durumu raporu...
Vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak diye araştırmaya başladı! Peki meteorolojiden gelen son verilere göre 19 Ağustos 2023 Cumartesi Türkiye'de hava nasıl olacak? İşte ülkemizde son durum...
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
19 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU!
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARMARA
Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Balıkesir'in güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık