Türkiye'de hafta sonu hava nasıl olacak? İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 19 Ağustos 2023 hava durumu raporu...

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

19 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU!

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Balıkesir'in güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık