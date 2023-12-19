Uzman İsim Uyardı: Kemerleri Bağlayın Kar Geliyor!

İstanbul cuma gününden itibaren başlayacak olan sağanak yağışla birlikte yine soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Uzun yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'yi aşan İstanbul'da artık herkes kar yağışını bekliyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden haritada İstanbullulara kar müjdesini verdi. Ökten, paylaşımına "Şu görüntü beni son 7 yıldır en heyecanlandıran görüntü..." notunu düştü.

Şu görüntü beni son 7 yıldır en heyecanlandıran görüntü... pic.twitter.com/jC6nDKmgCD — Kerem Ökten (@KeremOktenHava) December 19, 2023

'Kemerleri Bağlayın...'

Ökten, "Arkadaşlar. Önümüzde büyük bir karlı sistem var. Kemerleri bağlayın..." diyerek İstanbullara kar yağışı için müjdeyi duyurdu.