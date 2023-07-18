CZN Burak’ın aylık geliri dudak uçuklattı! CZN Burak kimdir ve nasıl ünlü oldu?

CZN Burak, küçük bir işletmeye sahipken kendi emekleriyle birden yükselişe geçmeye başladı. Ancak genç yaşına rağmen verdiği mücadelede ilk darbeyi babası vurdu. CZN Burak’ı kandırıp tüm haklarını farklı bir firmaya satan babası sonrası CZN Burak dibe vurdu. Ardından çıkmaya başlayan CZN Burak’a en büyük desteği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği iddia edildi.

PEKİ CZN BURAK KİMDİR?

24 Mart 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Burak Özdemir’dir. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Özdemir, Taksim, Aksaray, Etiler ve yurt dışında Dubai ve Tacikistan'da olmak üzere beş şubesi bulunan restoran zincirine sahibidir.

Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanındı.

Sosyal medyada hem videoları hem de sosyal yardımlaşmadaki destekleriyle tanınmaya başladı. Özellikle Hatay’daki depremde bir 3 ay boyunca Hatay’da kaldı. Halen kent çadırlarda yemek yapıp dağıtıyor.

Bir zamanlar en büyük destekçisi olan babası tarafından dolandırıldıktan sonra annesine sımsıkı tutunarak yoluna devam etti.

CZN BURAK’IN AYLIK GELİRİ

Ünlü olduktan sonra dünya çapında tanınan isimleri mekanlarında ağırladı. Onlarla yaptığı paylaşımlar sosyal medyası ve mekanlarının geliri birleşince CZN Burak’ın iddialara göre aylık geliri 10 milyonu da geçiyor. Ancak geçen sene CZN Burak, sabit aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söylemişti.