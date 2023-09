Emir Can İğrek'in "Can Dostum" şarkısını yazdığı Onur Can Özcan'ın acı dolu hikayesi! Onur Can Özcan kimdir?

Geçtiğimiz ay albüm çıkaran Emir Can İğrek öncelikle şarkıları arasında vefat eden eski dostu Onur Can Özcan için Can Dostum şarkısını yazdı. Ali Cabbar'dan sonra sosyal medyada en çok tık alan şarkıları arasında Can Dostum'da yer aldı. Konserlerinde sıklıkla şarkılarını dile getiren Emir Can İğrek ve Onur Can Özcan arasındaki dostluk merak edildi. Onur Can Özcan'ın acı dolu hikayesi...

EMİR CAN İĞREK'İN CAN DOSTUM ŞARKISINI YAZDIĞI ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da doğan Onur Can Özcan, Youtube hesabından paylaştığı şarkılarla adını duyurdu. Söz ve müziklerin kendisine ait olduğu şarkılardan en popülerleri ise "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" oldu. Şarkıları pop müzik dünyasının önde gelen sanatçıları tarafından seslendirildi. Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti.

3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli yakınlarında arkadaşlarıyla beraber Onur Can tekneyle denize açıldı. Ani dalgalar nedeniyle alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'a ulaşılmamıştı. Ancak bir gün sonra cansız bedenine bulunmuştu. Bu ölüm haberi ailesi ve hayranları yıkıldı.

EMİR CAN İĞREK CAN DOSTUM ŞARKI SÖZLERİ

Giyindim, hazırlandım

Aynı yer, aynı masa

Anlatacak çok şeyim

Birikti sana

Yıllar sonra burada

İki dost bir arada

Anlatacak çok şeyim

Birikmişti sana

Ner'desin, ner'desin?

Bir işin çıktı kesin

Bekledim, bekledim, yoksun

Valla' yoksun

Billa' yoksun

Öyle olsun, Can

Genceciktin

İnceciktin

Can dostumdun, Can

Arada bi' hafif yel esiyor

Sesine de benziyor

Özlüyor ya insan tabii

Ama bu yol ya öyle ya böyle

Yürünecek seninle

Görürsün başardığım vakit

Valla' yoksun

Billa' yoksun

Öyle olsun, Can

Genceciktin

İnceciktin

Can dostumdun, Can

Valla' yoksun

Billa' yoksun

Öyle olsun, Can

Genceciktin

İnceciktin

Can dostumdun, Can