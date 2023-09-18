Emir Can İğrek'in "Can Dostum" şarkısını yazdığı Onur Can Özcan'ın acı dolu hikayesi! Onur Can Özcan kimdir?
Emir Can İğrek, son çıkardığı albümde vefat eden eski şarkıcı arkadaşı Onur Can Özcan için yaptığı Can Dostum şarkısıyla gündem oldu. Emir Can İğrek'in şarkı yazdığı Onur Can Özcan'ın acı dolu hayatı merak edildi. Onur Can Özcan kimdir?
Geçtiğimiz ay albüm çıkaran Emir Can İğrek öncelikle şarkıları arasında vefat eden eski dostu Onur Can Özcan için Can Dostum şarkısını yazdı. Ali Cabbar'dan sonra sosyal medyada en çok tık alan şarkıları arasında Can Dostum'da yer aldı. Konserlerinde sıklıkla şarkılarını dile getiren Emir Can İğrek ve Onur Can Özcan arasındaki dostluk merak edildi. Onur Can Özcan'ın acı dolu hikayesi...
EMİR CAN İĞREK'İN CAN DOSTUM ŞARKISINI YAZDIĞI ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?
6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da doğan Onur Can Özcan, Youtube hesabından paylaştığı şarkılarla adını duyurdu. Söz ve müziklerin kendisine ait olduğu şarkılardan en popülerleri ise "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" oldu. Şarkıları pop müzik dünyasının önde gelen sanatçıları tarafından seslendirildi. Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti.
3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli yakınlarında arkadaşlarıyla beraber Onur Can tekneyle denize açıldı. Ani dalgalar nedeniyle alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'a ulaşılmamıştı. Ancak bir gün sonra cansız bedenine bulunmuştu. Bu ölüm haberi ailesi ve hayranları yıkıldı.
EMİR CAN İĞREK CAN DOSTUM ŞARKI SÖZLERİ
Giyindim, hazırlandım
Aynı yer, aynı masa
Anlatacak çok şeyim
Birikti sana
Yıllar sonra burada
İki dost bir arada
Anlatacak çok şeyim
Birikmişti sana
Ner'desin, ner'desin?
Bir işin çıktı kesin
Bekledim, bekledim, yoksun
Valla' yoksun
Billa' yoksun
Öyle olsun, Can
Genceciktin
İnceciktin
Can dostumdun, Can
Arada bi' hafif yel esiyor
Sesine de benziyor
Özlüyor ya insan tabii
Ama bu yol ya öyle ya böyle
Yürünecek seninle
Görürsün başardığım vakit
Valla' yoksun
Billa' yoksun
Öyle olsun, Can
Genceciktin
İnceciktin
Can dostumdun, Can
Valla' yoksun
Billa' yoksun
Öyle olsun, Can
Genceciktin
İnceciktin
Can dostumdun, Can