Hande Baladın Maaşı Ne kadar? Hande Baladın Galatarasay Hakkında Ne Dedi?

Hande Baladın maaşı ne kadar çokça merak ediliyor. Voleybol A Milli takımımızın yıldızlarından biri olan Hande Baladın ne kadar kazanıyor merak edilmesi çok doğal. Kariyerine Eczacıbaşı VitRA takımının altyapısında yetişerek başlayan Baladın şu anda voleybolda filenin sultanlarından biri oldu. Gelin Hande Baladın'ın hayatına detaylı bakalım!

Hande Baladın Maaşı Ne Kadar?

Voleybolcuların maaş dışında sponsorlardan ve prim ödemelerinden aldıklarıyla aylık kazançları çok fazla değişmektedir. Üstüne birde primler eklenince sabit bir maaş söyleyebilmek doğru olmaz. Hande Baladın maaşı hakkında kulübünden ve kendisinden net bir açıklama gelmedi.

Ancak ortaya atılan iddialara göre yıllık 200 Bin Euro ile 1 Milyon Euro arasında bir kazanca sahip. Tabi bunların dışında influencerlık gelirleri, sponsorluk gelirleri ve diğer ek kazançlarla bu rakam çok daha fazla artmakta.

Kulüp Koçu Primleri Takıma Dağıtıyor

Hande Baladın takımda aldığı sayı başına prim almıyor. Söylentilere göre takımın koçu primlerin takıma eşit bir şekilde dağıtılacağını söylemiş. Bu sebeple oyuncular aldığı sayı başına aldığı primi diğer oyuncularla da paylaşmakta. Bu sistemin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu ise tartışmaya açık bir konu.

Hande Baladın Galatasaray Hakkında Ne Dedi?

Hande Baladın Galatasaray hakkında şok sözler söyledi. Verdiği röportajda birçok konuya değinen Galatasaray hakkında olumlu sözleriyle taraftarların kalbini çaldı. Röportajda bir dönem Galatasaray'a kiralandığı söylendi ve bu konuda düşünceleri merak edildi. Hande Baladın ise şöyle dedi:

Kiralık sözleşmem bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı’na geri döndüm. Orada geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım

Ayrıca röportajında koçları Ferhat Akbaş ile ilgili sorular soruldu. Ferhat Akbaş ile oyuncuların aralarının iyi olduğunu söyleyen Baladın, Akbaş hakkında olumlu görüşleri olduğunu dile getirdi.