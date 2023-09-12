Rabia Birsen Güvercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ödüle ulaştı!

Rabia Birsen Güvercin kimdir konusuna değinmeden önce sizlere konuyla ilgili bir yanlışlıktan bahsetmek istiyorum. Bazı haberler ve siteler Rabia Birsen Güvercin şeklinde yarışmacıyı isimlendirmişler. Bu doğru değil. Doğrusu Rabia Birsen Göğercin olmalı. Bu konuda karışıklık yaşayan vatandaşlar Güvercin olarak sorgulama yapmaktalar!

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR? NASIL 1 MİLYONLUK SORUYA GELDİ?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin açtığı son soruyu doğru cevaplayarak şampiyon oldu. Kendine olan güveniyle tanınan biyoloji mezunu Rabia Güvercin, geçen yıl bir kaza sonucu bir kolunu kaybetti. Kim Milyoner Olmak İster'in son şampiyonu Rabia Güvercin'in hayatı oldukça etkileyici! Rabia Birsen Güvercin 1999 doğumlu aslen Konyalı ve şu anda ailesiyle birlikte Ankara'da yaşıyor.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde okuduğunu ve 5 yıllık eğitimin ardından bu yıl mezun olduğunu belirten genç yarışmacı babasının geçen yıl Kurban Bayramı'nda kasap dükkanında kaza geçirdiğini ve kıyma makinesine kapılıp kolunu kaybettiğini anlattı. Esprili bir şekilde "Artık daha havalı bir kolum var" dedi. Ayrıca sertifikalı izci olduğunu ve hayvanlara karşı güçlü bir ilgisi olduğunu belirtti. Güvercin'in şampiyonluk gecesi çok heyecanlı geçti.

RABİR BİRSEN GÜVERCİN ASLEN NERELİ?

Rabia Birsen Güvercin aslen Konyalı ve şu anda ailesiyle beraber Ankara'da yaşıyor. Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Açılan soru ise "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" şeklindeki bir soruydu. Merakla tüm Türkiye Rabia'nın cevabını beklerken heyecan dolu anlara tanıklık ettik. Son soruyu doğru cevaplayan Güvercin'i tüm salon ayakta dakikalarca alkışladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU SENİ HAYRANLIKLA İZLİYORUM DEDİ

Kolunu kaybeden yarışmacı yaşadıklarını anlatırken üzücü anlar yaşandı. Hayatında yaşadıkları herkesi şok etti. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Seni hayranlıkla izliyorum" dedi. Güvercin ise şöyle söyledi: