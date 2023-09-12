Mehmet Şimşek kredi açıklaması yaptı! Kredi büyümesi düşecek!
Bakan Mehmet Şimşek kredi açıklaması ile gündeme geldi! Dün NTV canlı yayınında konuşan Şimşek ekonomiye dair önemli açıklamalar yaptı. Kredi büyümesinin düşürüleceği ifade edildi ve bunun yöntemi nasıl olacak bir bir açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de canlı yayında ekonomik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, kredi kullanımına ilişkin düzenleme yapacaklarını belirterek, yeni uygulamanın detaylarını anlattı. Buna göre ilk konut alımında herhangi bir değişiklik olmayacak ancak 2. ve 3. ev veya tatil evi alımlarında kredi musluğu kapatılacak. Yeni dönemde vatandaşların zorunlu olmadıkça borçlanmasının önüne geçilecek.
MEHMET ŞİMŞEK KREDİ AÇIKLAMASINA DAİR SÖYLEDİĞİ ÖNEMLİ SÖZLER
Kredi büyümesini engellemenin enflasyonu düşürme planlarının en önemli adımı olduğunu belirten bakan Şimşek şöyle dedi:
Birey olarak hayatım boyunca hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalıştım. Kredi genişlemesinin makul olması OVP açısından çok önemli. Biz samimi bir şekilde enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı tüketim ve iç talep büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz
Ayrıca programda değindiği bir diğer konu kredi kartları oldu. Kredi kartları ve taşıt kredisine karşı şöyle dedi:
En son baktığımda yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmış. Enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Biz para politikası dediğimiz zaman faiz boyutu var. Kademeli geçiş sürecindeyiz. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik yüzde 15. Taşıt kredilerinde çok net şekilde sınırlayıcı perspektife sahibiz.
KONUT KREDİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA GELDİ
Mehmet Şimşek programda ilk konut edinimini destekleyeceklerini ancak 2. veya 3. konut ediniminde kesinlikle kredi verilmeyeceğini hatırlattı. Bu kadar bol keseden kredi dağıtılarak enflasyonun durdurulmasının zor olduğunu söyledi. Konuya dair şu açıklamayı yaptı:
Birinci konutu kredilendirmede bir değişikliğe gitmeyeceğiz, ikinci, üçüncü, tatil yerlerindeki yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz. Hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, artırmaya devam edeceğiz, gerekirse miktarsal sınırlandırmaya gideceğiz. Sizin şu alanlarda kredi büyümeniz şu oranı aşarsa menkul kıymet senedi almanız gerekecek diyeceğiz. Enflasyonu ve cari açığı düşürmemiz lazım. Küresel şartları ben belirlemiyorum, varsayımlarımız var, onlarda yanılırsak sapmalar olabilir. Özellikle para politikasında tek boyutlu bakmamız lazım. Miktarsal sıkılaştırma seçici kredilerde sıkılaştırmayı çok önemsiyorum. Sonuçları önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz.