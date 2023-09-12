Mehmet Şimşek kredi açıklaması yaptı! Kredi büyümesi düşecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de canlı yayında ekonomik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, kredi kullanımına ilişkin düzenleme yapacaklarını belirterek, yeni uygulamanın detaylarını anlattı. Buna göre ilk konut alımında herhangi bir değişiklik olmayacak ancak 2. ve 3. ev veya tatil evi alımlarında kredi musluğu kapatılacak. Yeni dönemde vatandaşların zorunlu olmadıkça borçlanmasının önüne geçilecek.

MEHMET ŞİMŞEK KREDİ AÇIKLAMASINA DAİR SÖYLEDİĞİ ÖNEMLİ SÖZLER

Kredi büyümesini engellemenin enflasyonu düşürme planlarının en önemli adımı olduğunu belirten bakan Şimşek şöyle dedi:

Birey olarak hayatım boyunca hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalıştım. Kredi genişlemesinin makul olması OVP açısından çok önemli. Biz samimi bir şekilde enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı tüketim ve iç talep büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz

Ayrıca programda değindiği bir diğer konu kredi kartları oldu. Kredi kartları ve taşıt kredisine karşı şöyle dedi:

En son baktığımda yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmış. Enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Biz para politikası dediğimiz zaman faiz boyutu var. Kademeli geçiş sürecindeyiz. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik yüzde 15. Taşıt kredilerinde çok net şekilde sınırlayıcı perspektife sahibiz.

KONUT KREDİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Mehmet Şimşek programda ilk konut edinimini destekleyeceklerini ancak 2. veya 3. konut ediniminde kesinlikle kredi verilmeyeceğini hatırlattı. Bu kadar bol keseden kredi dağıtılarak enflasyonun durdurulmasının zor olduğunu söyledi. Konuya dair şu açıklamayı yaptı: