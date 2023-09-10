İşte Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler

Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler hangileri? Pazar akşamı yemekten sonra çay ve patlamış mısırla beraber film izlemek isteyen vatandaşlar özellikle merak ediyor. İşte bu akşam mutlaka izlemeniz gereken en iyi Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler...

İşte Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler
İşte Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler
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Ülkemizin kültürel mirası öyle zengin, doğal ve tarihi güzellikleri öyle çok ve renkli ki her bir köşesiyle tam bir mozaik. Hal böyle olunca dünyaca ünlü yönetmenler filmlerinin bir kısmını veya tümünü Türkiye'de çekmeye karar veriyor. Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler ise pazar akşamları yemekten sonra çayla beraber film izlemek isteyen vatandaşların merak konusu oluyor.

Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler listesinde mutlaka izlemeniz gereken harika filmler bulunuyor. Türkiye'de çekilmiş en iyi yabancı filmler arasında yer alan bu filmleri izlemeyi ihmal etmeyin.

TÜRKİYE'DE ÇEKİLMİŞ DÜNYACA ÜNLÜ YABANCI FİLMLER

TÜRKİYE'DE ÇEKİLMİŞ DÜNYACA ÜNLÜ YABANCI FİLMLER

Sıra İçerik

1

Ölümsüz Kadın (L’immortelle)

2

Rusyadan Sevgilerle (From Russia With Love)

3

Altın Yumruk İstanbul’da (Dak mo mai sing)

4

Kurtlar İmparatorluğu (The Empire of The Wolves)

5

Uluslarası (The International)

6

Skyfall

7

Zoraki Radikal (The Reluctant Fundamentalist)

8

Takip: İstanbul (Taken 2)

9

Son Umut (The Water Diviner)

10

Köprüdeki Kız (La Fille Sur Le Pont)
İstanbul'a çok yakın o adada tek başına yaşıyorİstanbul'a çok yakın o adada tek başına yaşıyorYaşam

 Kaynak: Bifikir. Derleme: Ulusal.

# Türkiye'de çekilmiş dünyaca ünlü yabancı filmler
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