İyi bir oryantal binlerce istihbarat getirebilir! Ünlü istihbaratçı Mata Hari kimdir?

İstihbarat dünyası kimleri için bir hayal olarak biliniyor. Kimleri ise bu hayal gibi gelen hayatı sonuna kadar yaşıyor! Dünya'nın en iyi ajanı Mata Hari'nin rüya gibi hayatı sizlerle...

MATA HARİ KİMDİR?

Mata Hari, Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde 7 Ağustos 1876 yılında dünyaya gelmiştir. I. Dünya Savaşı yıllarında, Alman yöneticiler tarafından birçok istihbarat görevlisi ihtiyacı olduğu tespit edilmiş ve adaylar üzerinden inceleme çalışmaları başlamıştır. Asıl adı Margaretha Geertruida Zelle olan Mata Hari Almanlar için büyük fırsat olarak görülmüştür.

Çeşitli eğitimler ve angaje süreçlerin sonra 1.73 boyundaki bu kadına hedef ülke olarak Fransa'nın Paris şehri verilmişti. Orada bulunan bürokrat, asker ve diplomatların gittiği çok ünlü mekanlarda oryantal dans ve ezoterik gösteriler ile ilgiyi üzerine çeken casus kurduğu yakın ilişkiler sayesinde binlerce sayfalık malumat toplamıştı.

TOPLADIĞI BİLGİLERİ NASIL GÖNDERİYORDU?

Mata Hari'nin bir kız çocuğu vardı. Fransız, İngiliz ve Rus istihbarat subaylardan/yetkililerden topladığı bilgileri özel bir şifreleme yöntemi ile H21 kod adıyla Alman Gizli Servisine iletiyordu. Mata Hari Alman askerî ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid'den Paris'e döndükten sonra, 13 Şubat 1917 tarihinde yakalandı. Yıllar boyunca hakkında toplanan belgelerin en önemlisi sayılan ve son Madrid görüşmeleri sırasında, Madrid elçiliğinden Alman Gizli Servisine kendi kodu olan (H21) ile gönderdiği ve yolda ele geçirilen telgraftı olarak sayılacaktı.

MATA HARİ'NİN (ŞAFAĞIN GÖZÜ) ÖLÜMÜ

Mata Hari, yakalandıktan sonra ağır işkence ve seri tecavüzlere maruz kaldı. 15 Ekim 1917 yılında bir askeri manga tarafından kurşuna dizilerek öldü. Kurşuna dizmek için gelen mangadaki asker dahi onun güzelliğinden etkilendiğini tarihi notlarda geçiyor.

Yakalanmak istihbaratçılar açısından başarısızlık olarak değerlendirilmesine rağmen Mata Hari'nin gönderdiği istihbaratlar I. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiştir.