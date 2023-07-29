Limak'ın sahibi WWF Türkiye'nin mütevelli heyetinde! Kömür işletmeleri sahibi çevreci aktivist Ebru Özdemir kimdir?

Akbelen'de açılması düşünülen kömür madeni ve termik santral çalışmaları sonrası bugün 6. gününde olan eylemlerde şok bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin sayılı çevre ve iklim çalışmalarını yürüten ve dünya çapında bir etkiye sahip olan WWF Türkiye'nin mültevelli heyetinde Akbelen Ormanı faili olarak görülen Limak Holding'in sahibi çıktı. Uzun yıllardır yaptığı enerji yatırımları ile gündeme gelen Limak Yönetim Kurulu Başkanlarından Ebru Özdemir hakkında duymadıklarınızı sizler için derledik!

EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?

Ebru Özdemir, 1974 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğdu. Özdemir, 1987 yılında lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldı ve 1991 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamlamasının ardından MBA yapmak üzere Fordham Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme ve Finans bölümüne gitti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmakta olup, Endeavor Global Network'ün bir parçası olan Endeavor Türkiye'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Özdemir'in ayrıca Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır; Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyeliği de mevcuttur.

WFF Türkiye'nin mütevelli heyetinde bulunan Ebru Özdemir, Akbelen Ormanında yaptığı yatırım sonrası gündeme gelmişti. Ayrıca WFF dünya çapında bünyesinde enerji şirketlerinin sahiplerini bulundurmasıyla da dikkatlerden kaçmıyor.