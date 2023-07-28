Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına dün yeni başkan yardımcıları atandı! Osman Cevdet Akçay ve diğer başkan yardımcıları kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Peki Türkiye'nin en önemli ekonomik kararlarının hayata geçirildiği noktalardan biri olan Merkez Bankası'nın yönetimi kimlere emanet? Sizler için derledik...

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay, 1961yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji devam ettirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olarak eğitimini tamamlamıştır. Türkiye'nin ardından akademik kariyer amacıyla Amerika Birleşik Devletilerine gitmiş ve New York City University Graduate School and University Center’dan mastırını ve doktora derecelerini almıştır.

Osman Cevdet Akçay, Koç Holding'e bağlı olan Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi gibi şirketlerin önemli noktalarından analist ve başekonomist olarak kariyerini sürdürmüş ve 2018 yılında görevlerini bırakmıştır. Yurtdışındaki küresel şirketlere yatırım ve risk analizi danışmanlığı vermiştir.

Neo-liberal ekonomi politikalarını benimsemiştir.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Erkek Lisesi'nde ortaöğretim eğitimi alan Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik 2006 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Amerika Birleşik Devletilerine giden karahan Karahan, Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi mastırını, 2012 yılında ise yine Ekonomi bilim dalında doktorasını tamamlamıştır.

Fatih Karahan, 10 yıl boyunca Amerika Merkez Bankası (FED) ekonomist olarak çalışmış ardından Amazon para politikalarını geliştirmek üzere baş-ekonomist olarak kariyerine devam etmiştir.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul'da aldıktan sonra üniversite eğitimine de İstanbul'da devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Mastır eğitimini 2001 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat alanında tamamlayarak doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir.

Ekonomi alanındaki doktora çalışmasını 2006 yılında bitirmiştir. Syracuse University'de ekonomi dersler verirken, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak kariyerini sürdüren Karahan, 2015 yılında Medipol Üniversitesi'nde İngilizce Ekonomi ve Finans bölümünü kurmuştur.

6 Temmuz 2017 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı ünvanı ile devletine hizmet etmiştir.

Diğer başkan yardımcısı Fatih Karahan ile bir akrabalığı bulunmamaktadır.