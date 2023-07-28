İşte yeni Merkez Bankası Başkanı yardımcıları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama şöyle:

- 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

• Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

• Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

• Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

• Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

• Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

• Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN, atanmıştır."