İşte yeni Merkez Bankası Başkanı yardımcıları
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Yapılan açıklamada; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama şöyle:
- 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;
• Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,
• Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,
• Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,
• Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,
• Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,
• Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN, atanmıştır."