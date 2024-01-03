Kasım Süleymani Kimdir? İran'da Kasım Süleymani Neden Önemli?

3 Ocak 2024 tarihinde İran'ın Kirman eyaletinde peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. Patlamalar, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin mezarının yakınlarında gerçekleşmesi kafaları karıştırdı. En az 70 ölü 170 yaralının olduğu patlamalar sonrası Kasım Süleymani'nin kim olduğu araştırıldı.

Kasım Süleymani Kimdir?

11 Mart 1957, Kirman'da doğdu. Yoksul ve köylü bir ailede doğan Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. İran-Irak Savaşı'nda görev aldıktan sonra Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu. 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar ise, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görev yaptı. Askeri kariyerinde Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadının "gölge liderleri" olarak tanımladı.

3 Ocak 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda şehit oldu. ABD yetkilileri, Süleymani'nin 29 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde yapılan protesto gösterisinin arkasındaki kişi olmasını, İHA saldırısının nedeni olarak açıkladı.