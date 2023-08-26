Kemal Ekmekçi kimdir? Kemal Ekmekçi aslen nereli?

Kemal Ekmekçi kimdir diye soracak olursanız size iş adamı olan Kemal Ekmekçi İzmirlidir deriz. Yaşamını İzmir'de sürdüren Kemal Ekmekçi, aslen Rize Çamlıhemşinli bir aileden geliyor. Kemal Ekmekçi'nin adı Gizem Karaca'nın sevgilisi olunca daha çok duyuldu. Gizem Karaca ile ilişkisini görkemli bir düğünle noktalayan işadamı Kemal Ekmekçi, Tren Sahili işletmeleri başta olmak üzere Bodrum ve Çeşme gibi tatil yerlerinin popüler lokasyonlarını yönetiyor. Bu işin bir diğer kolunu da İstanbul'da Kemal Ekmekçi yönetiyor, ünlü tren kulüplerini yönetiyor, böylece genç yaşına rağmen kariyerinde hızla yükseliyor.

KEMAL EKMEKÇİ KİMDİR? KEMAL EKMEKÇİ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Meslek hayatında başarılı bir girişimci ve iş adamı olan Kemal Ekmekçi, her yeni projesinde kız arkadaşına yaptığı çeşitli jestlerle tanınıyor. "kemalekmekci" kullanıcı adı ile sosyal hesabını aktif olarak kullanıyor. Kız isteme sırasında geleneksel kahve ikramına gittiklerinde Kemal Ekmekçi, kız arkadaşının klasik tuzlu kahvenin yanı sıra turşu da getirdiğini söyledi. Kemal Ekmekçi kimdir sorusunu soranlara bu durumu, "Ben asla turşu yiyemem, bu yüzden aşkımı kanıtlamak için canım bana tuzlu kahvenin yanında turşu yedirdi" diyerek bu durumu hayranlarıyla paylaştı.

KEMAL EKMEKÇİ'NİN HAYATI NASIL?

Kemal Ekmekçi İzmir'de doğdu. Yaşamını İzmir'de sürdürmekte olup aslen Rize Çamlıhemşinli bir aileden gelmektedir. Uzun süredir devam eden ve görkemli bir düğünle sonuçlanan birlikteliği olan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın erkek arkadaşı olarak adı daha çok duyuldu. Genç iş adamı Kemal Ekmekçi, Bodrum ve Çeşme gibi tatil destinasyonlarının popüler mekanlarının sahibi olarak tanınıyor. Oyuncu eşi Gizem Karaca ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken eğlenceli anlar yaşandı. Genç iş adamının arkadaşları, Kemal Ekmekçi'nin başına şakacı bir şekilde un, yumurta ve şampanya dökerek, hareketli anlar yaşadı.

Sosyal medyada Kemal Ekmekçi'ye 1000 lira değerinde şampanya, çok sayıda yumurta ve kilolarca un yağdırıldığını gösteren bir video paylaşıldı. Dört yıl önce sevdiği kadınla nikah masasına oturan Kemal Ekmekçi, gazetecilerin çocuk sahibi olup olmadığı sorusuna, "Şimdilik ikimiz de bunu istemiyoruz" yanıtını verdi. Ancak "Ama şimdi değil" diyerek hayranlarına umut verdi. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılının Eylül ayında Kemal Ekmekçi ile evlendi. Güzel oyuncu, eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte açtıkları Alaçatı'da yaz aylarını doyasıya yaşıyor. tatil sezonu.