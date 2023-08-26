Belirsiz süreli kira sözleşmesi ihtiyaç sebebiyle tahliye işlemi nasıl yapılır?

Belirsiz süreli kira sözleşmesi ihtiyaç sebebiyle tahliye işlemi ev sahibinin bir yakınının veya farklı bir sebeple ihtiyacı olması durumunda kiracısını evden tahliye ettirmesi işlemidir. İhtiyaç sebebiyle tahliye hangi durumlarda olur ve hangi şekilde aksiyon almalıyız gelin birlikte inceleyelim!

BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE NEDİR?

Kira sözleşmesinin belirsiz süreli olması halinde, sözleşmenin sona erme tarihinden üç ay önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiralama süresi, sözleşme tarihinden itibaren altışar aylık dönemlere bölünür. Kiralayan bu altı aylık sürelerden sonra zorunluluk nedeniyle tahliye talebinde bulunabilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için altı aylık sürenin bitiminden üç ay önce tahliye bildiriminin yapılmış olması gerekir. İhbar şartının yerine getirilmesi halinde, altı aylık sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılabilecek.

BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ İHTİYÇ SEBEBİYLE TAHLİYE SONRASI KİRALAMA YASAĞI NEDİR?

Zorunluluk nedeniyle açılan tahliye davası sonrasında kiracının tahliyesi üzerine, kiralayan açısından "yeniden kiralama yasağı" uygulanacaktır. Kiraya veren, boşalan malı, geçerli bir sebep olmaksızın tahliye edilen kiracıdan başkasına 3 yıl süreyle kiraya veremez. Aksi takdirde kiracının tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Tazminat tutarı son 1 yılın kira bedelinden az olamaz. Bu sebeple ihtiyaç sebebiyle tahliye yaparken detaylı bir şekilde düşünmeli ve öyle karar vermelisiniz.

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI KİM TARAFINDAN AÇILIR?

Genel kural olarak zorunluluktan dolayı tahliye davası kiraya veren tarafından açılmaktadır. Kiralanan malın ortak mülkiyete tabi olması halinde, paylı mülkiyet rejiminde zorunluluk nedeniyle tahliye davasının ortak maliklerin çoğunluğu tarafından açılması gerekir. Yargıtay, kira sözleşmesine taraf olmayan kat maliki veya intifa hakkı sahibi kişilerin dahi zorunluluk halinde tahliye davası açabileceğini kabul etmiştir. Daha sonra mülkü edinen yeni malikin de zorunluluk nedeniyle tahliye davası açma hakkı vardır. Tahliye davası açmadan önce kimin tarafından bu davanın açılacağına karar vermelisiniz. Bu nedenle ihtiyaç nedeniyle tahliye davası şu şekilde açılabilir: