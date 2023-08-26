Babasını öldüren Çağatay’ın annesi konuştu!

Adana’da annesini döven babasını öldüren gencin annesi, “Evladım beni ve kardeşlerini korumak için yaptı. Üniversiteye gitmesi gereken oğlum cezaevine gitti” dedi. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu kullandığı öne sürülen Aydın Güler (42) ile eşi Zarife Güler (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ‘Uyuşturucu kullanma’ ve ‘Kasten adam yaralama’ suçlarından kaydı bulunan Aydın Güler eşini darp etti!

ÇAĞATAY ANNESİNİ KORUDU

Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler (18) de tartışmaya dahil oldu. Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zarife Güler’in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kısa surede süre sonra Çağatay Güler’i yakaladı. Şüpheli genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç ifadesinde babasının daha önce esrar kullandığını son zamanlarda metamfetamin kullanmaya başladığını belirterek, “Babam çocukluğumdan bu yana hem annemi hem de beni dövüyordu. Son zamanlarda şiddeti iyice artırdı” dediği öne sürüldü. Şüpheli genç ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ANNESİ KONUŞTU!

“Oğlum beni ve kardeşlerini korumak için yaptı.” Ailesinin dağılmasıyla 2 çocuğuyla bir başına kalan, Zarife Güler gazetecilere konuştu. Kocasının madde alması için kendisinden zorla para aldığını söyleyen Güler, “Sabah 11’de madde almak için benden para istedi. Ben de para olmadığını söyledim. Sonra beni darp etmeye başladı. Oradan kaçmak istedim ama beni bırakmadı. Madde almaya gitti. Maddeyi kullandı. Sonra sinirli bir şekilde eve geldi. Beni tekrardan darp etmeye devam etti” ifadelerini kullandı.

Kocasının kendisini darp ettiği vakitlerde oğlunun işte olduğunu vurgulayan Güler, “Oğlum işte çalışıyordu. Oğlum eve geldiğinde ona da bıçakla saldırmaya başladı. Sonra aramızda arbede oldu ve ne olduğunu anlamadım. Bir saniyelik bir anda oğlum yatağın altından babasının silahını aldı. Oğlum silahı aldıktan sonra babasına ‘gelme, gelme baba, bizi bırak gideceğiz annemle’ dedi. Bizi bırakmadı. Sesler ve oğlumun kaçtığını duydum. Olanlara hiçbir anlam veremedim. Ne olduğunu anlamadım. O anlar sanki hafızamdan ve aklımdan silinmiş gibiydi” dedi.

SANKİ TEK ÇAREM ONUNLA YAŞAMAKTI

“Sanki tek çarem onunla yaşamaktı” Kocasının 15 yıldır madde kullandığına dikkat çeken Güler, “15 yıldır madde kullanıyor. Bundan 1 sene önce viski şişesiyle beni, 6 saat boyunca dövdü. Darp raporu aldım ama yine de ondan kurtulamadım. Sanki hiç kimsenin bizi ondan kurtarmaya gücü yetmiyordu. Sanki tek çarem onunla yaşamaktı” diye konuştu. “Üniversiteye gitmesi gereken oğlum, cezaevine gitti”

Eşinin 10 senedir çalışmadığını, eve oğlunun ekmek parası getirdiğini belirten Güler, daha sonra şunları söyledi:

“Oğlum çalışarak eve bakıyordu. 2022 yılında oğlum, Acil Tıp Teknikerliği bölümünü kazandı ama parasızlıktan gidemedi. Oğlum parasızlıktan mı gidemedi yoksa beni ve kardeşlerini o adamla bırakmak istemediği için mi gidemedi bilemiyorum. Üniversiteye gitmesi gereken oğlum, o adam yüzünden cezaevine gitti. O adamın yanında biz dört kişi içimizden çığlık atıyorduk ama sanki kimse duymuyor gibiydi. Keşke oğlum yanımda olsaydı. Gene bana sarılsa. Anne ben senin yanındayım deseydi. O benim ilk göz ağrımdı. Oğlum benim nefesimdi.”