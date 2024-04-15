MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı kimdir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın kim olduğu merak ediliyor. MHP 14. Olağan Kurultay sonrası seçilen Başkanlık Divanı'nda yer alan Mustafa Kalaycı kimdir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı kimdir?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı kimdir?
Editör: Uğur Çam

Milliyetçi Hareket Partisi yeni Başkanlık Divanı'nı seçti. Genel Başkan Yardımcısı olan isimlerden biri de Mustafa Kalaycı oldu. Kalaycı, Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı. Peki Mustafa Kalaycı kimdir? İşte cevabı...

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA KALAYCI KİMDİR?

Mustafa Kalaycı, 7 Ağustos 1960'da Konya'da dünyaya geldi. Uludağ Üniverstiesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nü okudu. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda çalıştı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) İbra Kurulu üyeliği yaptı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Danışmanı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Üyeliği yaptı. 23., 24., 25., 26. ve 27. dönem Konya milletvekili seçildi. MHP 14. Olağan Genel Kurulu sonrası oluşturulan MHP Başkanlık Divanı'nda Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı.

Kalaycı Evli ve iki çocuk babasıdır.

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