MHP'nin Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Bahçeli'nin A takımı

MHP'de Başkanlık Divanı toplantısı bugün yapıldı. Kurultayda güven tazeleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin A takımı belirlendi. 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alacak isimler belli oldu. Önceki döneme göre Kamil Aydın, Filiz Kılıç ve Pelin Yılık yerlerini İlyas Topsakal, Zuhal Topçu, Ahmet Selim Yurdakul isimlerine bıraktı.

15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle;