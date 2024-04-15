MHP'nin Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Bahçeli'nin A takımı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk kez bir araya gedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.
MHP'de Başkanlık Divanı toplantısı bugün yapıldı. Kurultayda güven tazeleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin A takımı belirlendi. 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda yer alacak isimler belli oldu. Önceki döneme göre Kamil Aydın, Filiz Kılıç ve Pelin Yılık yerlerini İlyas Topsakal, Zuhal Topçu, Ahmet Selim Yurdakul isimlerine bıraktı.
15 kişilik Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimler şöyle;
- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın
- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
- Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
- Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu,
- Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal
- Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöter
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
- Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul
- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
- Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu
- Genel Sekreter İsmet Büyükataman,
- Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı
- Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu