Musa Ateş kimdir? Sinan Ateş'in babası Musa Ateş neden hayatını kaybetti?

Musa Ateş kimdir sorgusu aramalarda en üst sıralarda. Sebebi ise Sinan Ateş'in babası olan Musa Ateş'in bugün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi. Üzücü haberin detayları ise daha üzücü. 64 yaşındaki Musa Ateş'in ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. İşte Musa Ateş kimdir ve ölümü hakkında tüm detaylar!

Musa Ateş kimdir? Aslen nereli? Sinan Ateş ile bağı nedir?

Musa Ateş Sinan Ateş'in babasıdır. Bursa'da yaşayan 64 yaşındaki Musa Ateş'in sahura kalktıktan sonra fenalaştığı ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Musa Ateş ise kalp krizi sonucu sahur vakti fenalaşarak hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sinan Ateş davasında son durum nedir?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara-Çankaya'da bir binadan çıkarken iki motosikletlinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada şu ana kadar toplam 22 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında cinayetin faili olduğu belirlenen Eray Özyağcı, Özyağcı'yı İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirlenen özel harekat polisleri ve suikastı organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep'te yer alıyor. Sinan Ateş cinayeti soruşturulurken davada çalkantılı bir süreç yaşandı. Ağustos 2023'te soruşturmayı yürüten üç savcı davadan çıkarıldı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Eylül 2023'te dava dosyasını ilk savcı Ayhan Ay'a iade etti.