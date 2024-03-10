Berkin Gökbudak kimdir? Aslı Enver'in eşi Berkin kaç yaşında? Aslen nereli?

Berkin Gökbudak kimdir son dönemlerde merak ediliyor. Aslı Enver, uzun süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi projelerde rol alan Aslı Enver'in evliliği Berkin Gökbudak'ın hayatına dair merak uyandırdı. 1983 doğumlu Berkin Gökbudak, üniversite eğitimini Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı. İşte Berkin Gökbudak hakkında bilinen tüm detaylar sizlerle!

Berkin Gökbudak kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Uzun süredir birlikte olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, 12 Kasım'da dünyaevine girdi. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine karakterini canlandıran Aslı Enver, kısa sürede üne kavuştu ve rolleriyle adından söz ettirdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın düğün fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hayatı merak konusu oldu. 1983 doğumlu Berkin Gökbudak, bir ilaç firmasında yönetici olarak çalışmaktadır. Aslı Enver gibi 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan Berkin Gökbudak da lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Galatasaray Üniversitesi'nde Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaptı. Berkin Gökbudak, Eylül 2021'den beri Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Hanssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

Berkin Gökbudak daha önce nerelerde çalıştı?

Gökbudak, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında bulunmuştur. Marka lansmanı, satış ve pazarlama konularında deneyim kazanan Berkin Gökbudak, Bayer'de Türkiye ve İran bölgelerinde Kadın Sağlığı İş Birimi Lideri görevini üstlendi. Berkin Gökbudak, Türk iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden biri. Hem iş hem de eğitim alanındaki başarılarıyla tanınan Gökbudak, ünlü oyuncu Aslı Enver'in eşi olarak da tanınıyor. Berkin Gökbudak iş dünyasındaki kariyerine yönetici ve danışman olarak başladı. Farklı sektörlerde projeler üzerinde çalışarak geniş deneyim kazandı. Girişimci ruhu ve liderlik yetenekleri sayesinde birçok önemli şirkette üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Berkin Gökbudak, ünlü oyuncu Aslı Enver ile olan evliliği nedeniyle de eğlence haberlerinde sıklıkla konuşuluyor. Çiftin mutlu bir evlilik sürdürdüğü biliniyor. Berkin Gökbudak, 12 yaşına kadar Londra'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek eğitimine devam etti.