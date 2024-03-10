Elif Karlı kimdir? Cengiz Karlı'nın ölüm haberini duyuran Elif Karlı aslen nereli?

Elif Karlı kimdir eşi Cengiz Karlı'nın cezaevinde ölüm haberini duyurmasından beri merak ediliyor. Elif Karlı ile Cengiz Karlı arasındaki durum nedir? Elif Karlı aslen nereli ve kaç yaşında? Hepsi haberimizin devamında!

Elif Karlı kimdir? Aslen nereli?

1993 yılında Cengiz Karlı ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Elif Karlı, eşi Cengiz Karlı'nın vefat ettiğini duyurdu. 6 aydır cezaevinde olan Elif Karlı, eşinin ölümüyle ilgili detayları 2. sayfa programında açıkladı. Elif Karlı, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda müzik eğitimi aldı. Profesyonel müzik kariyerine Ercan Saatçi ile başladı. Yakın arkadaşı Saatçi ile müzik çalışmalarına devam eden Karlı, sektörde daha hızlı yükseldi. 2009 yılında "Yılın Gelecek Vaat Eden Kadın Şarkıcısı" seçildi. Elif Karlı, 1993 yılında Cengiz Karlı ile evlendi. Cengiz Karlı ile olan evliliğinden bir kız çocuğu ve bir oğlu var. Müzik kariyerine devam etmektedir.

Elif Karlı ile Cengiz Karlı ne zaman evlendi? Dünyaevine ne zaman girdiler?

2000'li yılların başında sesi ve sanatıyla iz bırakan ikon isimlerden biri olan Elif Karlı, eşi Cengiz Karlı'nın vefatıyla yeniden gündeme geldi. Cezaevinde bulunan Cengiz Karlı'nın önce zatürre, ardından da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı 6 aydır cezaevindeydi. Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı'nın tutukluluk nedeninin suç örgütüyle bağlantısı olduğu belirtildi.