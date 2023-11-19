Sagopa Kajmer kimdir? Şarkı sözleriyle sizleri derinliklere çağıran Sagopa Kajmer kimdir?

Rap müziğin sınırlarını zorlayan ve kalemiyle hayatın derinliklerine dokunan bir isimle tanışmaya hazır mısınız? Sahip olduğu sarsıcı sözleri, Ceza' ya atıfları,benzersiz tarzı ve müziğe olan tutkusuyla tanınan Sagopa Kajmer, sadece mikrofonla değil aynı zamanda kelimelerle de oynar. Sahne adıyla her sözüyle adeta bir manifestoyu anlatan sanatçı, Türkiye'nin rap müzik sahnesine damgasını vurmuş ve dinleyicilerini derin düşüncelere sürüklemiştir. Peki Sagopa Kajmer kimdir?

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer, sadece bir şarkıcının ötesine geçen bir sanatçıdır! Kelimeleri ustalıkla kullanarak toplumsal meselelere değinir ve müziğiyle bir hikaye anlatıcısı olur. Sadece kendi müziğini yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda müziğin gücünü kullanarak sosyal adalet ve bilinç konularına da dikkat çeker.

17 Ağustos 1978 tarihinde Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı.

Daha sonra Samsun'da yerel bir radyo istasyonunda DJ olarak çalışmaya başladı. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı, İstanbul Üniversitesi'nden Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve gruba Silahsız Kuvvet olarak katıldı. Daha sonra Yeraltı Operasonu'na katıldı. Başlangıçta Silahsız Kuvvet takma adını kullanan sanatçı, daha sonra Sagopa Kajmer adını benimsedi ve bu adla bir albüm çıkardı. Bu albümün ardından On Kurşun'u çıkardı.

MÜZİK HAYATINDA NELER YAPTI?

2004 yılında Bir Pesimistin Gözyaşları albümünü yayımladı. G.O.R.A. filmi için müzikler besteledi. 2005'te Romantizma isimli albümü piyasaya sürdü. Kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i 11 Ağustos 2005'te kurdu. 2006'da, Melankolia Müzik etiketiyle Kafile adlı derleme albümü yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile hayatını birleştirdi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli düet albümü ortaya koydu. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı solo bir albüm piyasaya sürdü. 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu adlı bir albüm çıkardı. 2010'da Kolera ile olan ikinci düet albümü Bendeki Sen'i yayımladı. 2011'de Saydam Odalar albümünü dinleyicilerle buluşturdu. 2013'te Kalp Hastası isimli bir albüm piyasaya çıkardı. 2017'de Ahmak Islatan albümüyle müzikseverlerle buluştu.