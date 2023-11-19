Berlin'de Zafer Türkiye'nin! A Milli Takım Almanya'yı 3-2 Yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetti.

Milli Takım, Almanya’yı Berlin’de 3-2 mağlup etti. Goller, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı’dan geldi. Genç futbolcular, Milli Takım formasıyla ilk gollerini attı.

Galibiyetle, Türkiye, Almanya'yı 1951 yılından sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmiş oldu.

Mücadelede milliler, büyük bir taraftar desteğiyle oynarken maç boyu sergilenen performans da tribünleri memnun etti.