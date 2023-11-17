Fenerbahçe ve Milan Arasında Yılın Takası! Ferdi Kadıoğlu ve Rade Krunic!

Fenerbahçe ile Milan arasında yılın takası ocak ayında gerçekleşebilir. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Milano ekibi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi.

Fenerbahçe ve Milan Arasında Yılın Takası! Ferdi Kadıoğlu ve Rade Krunic!
Fenerbahçe ve Milan Arasında Yılın Takası! Ferdi Kadıoğlu ve Rade Krunic!

Calciomercato, "Milan Ferdi ile ilgileniyor" başlığı ile haberi okuyucularına duyururken, yıldız oyuncu için kırmızı- siyahlıların kısa süre içinde harekete geçeceğini yazdı. Tuttosport ise Fenerbahçe'nin Rade Krunic'i istediğini duyurdu. Haber; "F.Bahçe, ocak ayında Krunic'i kadrosuna katmak istiyor" başlığı ile verildi.

"Mılan, Takas Teklifi Yapacak"

Milan'ın Ferdi'de ısrarcı olduğunu da belirten İtalyanlar, Serie A ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilere takas teklifinde bulunacağını iddia etti.

Fenerbahçe ve Milan Arasında Yılın Takası! Ferdi Kadıoğlu ve Rade Krunic! - Resim : 1

Krunıc'in Milan Performansı

Rade Krunic, Milan formasıyla 137 resmi maça çıktı. Boşnak yıldız, siyah-kırmızılı formayla 3 kez ağları havalandırdı, 6 da asist yaptı.

Ferdi'nin Fenerbahçe Performansı

Ferdi Kadıoğlu ise Fenerbahçe formasıyla 166 resmi maça çıktı. Milli yıldız, sarı-lacivertli forma ile 15 gol attı ve 20 asiste imza attı.

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